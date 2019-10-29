٢٩‏/١٠‏/٢٠١٩ ١١:١٣ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83534178
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رئيس غرفة التجارة الإيرانية التركية المشتركة في حديث مع إرنا

العقوبات الأمريكية ضد تركيا لم تنجح

العقوبات الأمريكية ضد تركيا لم تنجح

طهران/ 29 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - قال رئيس غرفة التجارة الإيرانية - التركية المشتركة، إنه على الرغم من أن ترامب قد أعلن مؤخرا أنه سيفرض عقوبات على تركيا ، إلا أنه لم تكن هناك أي عقوبات لمحاولة رفعها الآن ، وبالتالي فإن العقوبات لم تنفذ على الإطلاق ولم تظهر آثارها ليتم الحكم عليها.

الرئيس الأمريكي كان قد اعلن مؤخرا أنه سيفرض قريبا عقوبات تنفيذية جديدة على تركيا بسبب عملياتها في شمال سوريا لكنه تراجع عن قراره بعد بضعة ايام بسبب توقف العمليات العسكرية في شمال سوريا.
وحول ما إذا كانت العقوبات الأمريكية في هذا الوقت كان لها تأثير على العلاقات التجارية التركية الإيرانية أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية التركية المشتركة "رضا كامي": ان العلاقات السياسية بين تركيا والولايات المتحدة، لن تؤثر على العلاقات الإيرانية التركية، أي إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا أو أزالت العقوبات ، فان العلاقات الاقتصادية بين إيران وتركيا تسير على ماكانت عليه.

انتهى

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