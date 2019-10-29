العقوبات الأمريكية ضد تركيا لم تنجح

الرئيس الأمريكي كان قد اعلن مؤخرا أنه سيفرض قريبا عقوبات تنفيذية جديدة على تركيا بسبب عملياتها في شمال سوريا لكنه تراجع عن قراره بعد بضعة ايام بسبب توقف العمليات العسكرية في شمال سوريا.

وحول ما إذا كانت العقوبات الأمريكية في هذا الوقت كان لها تأثير على العلاقات التجارية التركية الإيرانية أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية التركية المشتركة "رضا كامي": ان العلاقات السياسية بين تركيا والولايات المتحدة، لن تؤثر على العلاقات الإيرانية التركية، أي إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا أو أزالت العقوبات ، فان العلاقات الاقتصادية بين إيران وتركيا تسير على ماكانت عليه.

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