٢٩‏/١٠‏/٢٠١٩ ١٢:٣٤ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83534246
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وزير الخارجية القطري يلتقى ظريف في الدوحة

وزير الخارجية القطري يلتقى ظريف في الدوحة

طهران/ 29 تشرين الاول/ أكتوبر/ارنا ـ اجتمع وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة قطر ظهر اليوم الثلاثاء في الدوحة لمناقشة العلاقات الثنائية وآخر التطورات الإقليمية.

وتبادل وزيرا الخارجية الايراني محمد جواد ظريف والقطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووصل وزير الخارجية أمس إلى الدوحة لحضور جلسات اللجنة الإقليمية لمؤتمر ميونيخ للأمن.

 المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي أعلن أمس حول زيارة ظريف الى  قطر، وقال ان وزير الخارجية سيحضر عددا من الاجتماعات ذات الصلة بالمؤتمر، حيث يلقي كلمة فيها وهناك احتمال بان يتضمن البعض منها طرح الاسئلة والاجوبة.

واضاف، ان وزير الخارجية سيتناول في كلماته خلال الاجتماعات  القضايا الاقليمية والتطورات في منطقة الخليج الفارسي؛ معلنا فيها مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية.

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