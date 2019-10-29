السيد عمار الحكيم يؤكد أهمية استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين المشروعة

وذكر بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان السيد عمار الحكيم استقبل بمكتبه السفير الايراني في بغداد إيرج مسجدي وبحثا " العلاقات الثنائية بين العراق وايران وتطور الملفات السياسية في العراق والمنطقة".

وبيّن السيد عمار الحكيم "أهمية استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين المشروعة فيما يتعلق بالجانب الخدمي وفرص العمل" مشيداً أيضاً "بالجهود التي بذلت لإنجاح زيارة الاربعين ودور هذه التجمعات المليونية في تقريب الشعوب وتبادل الافكار والثقافات".

اقليميا قال رئيس تيار الحكمة الوطني، ان "مصلحة الجميع تكمن في اشاعة التهدئة والاحتكام للحوار مشددين على ضرورة تجنيب المنطقة اي صدام لما لذلك من اثر على الامن الاقليمي والدولي ومصالح الشعوب".

انتهى

