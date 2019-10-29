٢٩‏/١٠‏/٢٠١٩ ٣:٣٢ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83534346
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العثور على مقبرة جماعية بالنجف الاشرف

العثور على مقبرة جماعية بالنجف الاشرف

طهران/ 29 تشرين الاول/ اكتوبر/ ارنا - كشفت مؤسسة الشهداء في العراق ، الثلاثاء، عن مقبرة جماعية جديدة تقع بمنطقة خان الربع شمال محافظة النجف، مبينة انها تعود لاحداث الانتفاضة الشعبانية عام ١٩٩١.

وقالت المؤسسة في بيان انه "لوحظ تناثر عظام بشرية على امتداد ٤٠٠ م".
واضافت انه "تم مخاطبة قيادة شرطة النجف بخصوص توفير الحماية اللازمة لعدم العبث بها والتجاوز عليها الى حين وصول الفريق المعني في الدائرة المختصة".

انتفاضة 1991م أو الانتفاضة الشعبانية هي قيام مواطنين عراقيين  عزل بمحاصرة المعسكرات، والدعوة إلى إسقاط النظام الصدامي ، وقعت مباشرة بعد تحرير الكويت وبدأت في الثالث من آذار لعام 1991م، وانتشرت الإنتفاضة من الجنوب وإلى المحافظات الكردية، وفي ظل هذه الأوضاع بدأ النظام باستخدام  طائرات الهليكوبتر التي أرسلتها أمريكا للنظام بقصف المدن، وايقاف الانتفاضة، ووصل الامر بالسلطة لاستعمال الأسلحة الكيمياوية ضد المواطنين.

انتهى

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