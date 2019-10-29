العثور على مقبرة جماعية بالنجف الاشرف

وقالت المؤسسة في بيان انه "لوحظ تناثر عظام بشرية على امتداد ٤٠٠ م".

واضافت انه "تم مخاطبة قيادة شرطة النجف بخصوص توفير الحماية اللازمة لعدم العبث بها والتجاوز عليها الى حين وصول الفريق المعني في الدائرة المختصة".

انتفاضة 1991م أو الانتفاضة الشعبانية هي قيام مواطنين عراقيين عزل بمحاصرة المعسكرات، والدعوة إلى إسقاط النظام الصدامي ، وقعت مباشرة بعد تحرير الكويت وبدأت في الثالث من آذار لعام 1991م، وانتشرت الإنتفاضة من الجنوب وإلى المحافظات الكردية، وفي ظل هذه الأوضاع بدأ النظام باستخدام طائرات الهليكوبتر التي أرسلتها أمريكا للنظام بقصف المدن، وايقاف الانتفاضة، ووصل الامر بالسلطة لاستعمال الأسلحة الكيمياوية ضد المواطنين.

انتهى