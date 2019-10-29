العثور علي مقبرة جماعية بالنجف الاشرف

وقالت المؤسسة في بيان انه "لوحظ تناثر عظام بشرية على امتداد ٤٠٠ م".



واضافت انه "تم مخاطبة قيادة شرطة النجف بخصوص توفير الحماية اللازمة لعدم العبث بها والتجاوز عليها الى حين وصول الفريق المعني في الدائرة المختصة".

انتهى