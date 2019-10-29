انتخاب دبلوماسي أرجنتيني مديرا عاما جديدا للوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلن ميخائيل أوليانوف هذا الخبر في تغريدة على تويتر.

"رافائيل غروسي" سفير الأرجنتين الحالي في النمسا ومساعد المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكانت وسائل الإعلام قد ذكرت في وقت سابق أن "مارثا زياكوفا" من سلوفاكيا الرئيسة الحالية لمنظمة المراقبة النووية، والروماني "كورنيل فروتا"، المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي تولى دفة الوكالة بعد وفاة يوكيا امانو، و "رافائيل غروسي" سفير الأرجنتين لدى الأمم المتحدة و"لاسينا زربو" من بوركينا فاسو الأمين التنفيذي لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في فيينا ، هم كانوا المرشحين الأربعة الرئيسيين لتولي منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

انتهى