إيران تدعو من قطر دول الخليج الفارسي للمشاركة في مبادرة هرمز للسلام

وقال ظريف، الذي يزور قطر للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في الدوحة، متحدثا لقناة "الجزيرة" القطرية: "أدعو إلى مبادرة لبناء الثقة بين دول المنطقة تحت اسم مبادرة هرمز للسلام".

وحذر ظريف الولايات المتحدة من تداعيات التصعيد المحتمل مع بلاده، مشيرا إلى أن "الحرب لن تفيد أحدا"، فيما شدد على أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يمكنه أن يفرض اتفاقا من طرف واحد على إيران.

وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أي اتفاق بشأن برنامج إيران النووي لا بد أن يحقق مصلحة جميع الأطراف.

وفي وقت سابق من اليوم أجرى ظريف في الدوحة محادثات مع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحثا فيها، "العلاقات الثنائية وأحدث التطورات في المنطقة".

انتهى