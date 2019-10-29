٢٩‏/١٠‏/٢٠١٩ ٤:٣٩ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83534406
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إيران تدعو من قطر دول الخليج الفارسي للمشاركة في مبادرة هرمز للسلام

إيران تدعو من قطر دول الخليج الفارسي للمشاركة في مبادرة هرمز للسلام

طهران/ 29 تشرين الاول/ اكتوبر/ ارنا - وجه وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، خلال زيارته إلى قطر، اليوم الثلاثاء، دعوة لدول الخليج الفارسي للانضمام إلى مبادرة "هرمز للسلام" التي تقدمت بها بلاده لتأمين أمن المنطقة.

وقال ظريف، الذي يزور قطر للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في الدوحة، متحدثا لقناة "الجزيرة" القطرية: "أدعو إلى مبادرة لبناء الثقة بين دول المنطقة تحت اسم مبادرة هرمز للسلام".

وحذر ظريف الولايات المتحدة من تداعيات التصعيد المحتمل مع بلاده، مشيرا إلى أن "الحرب لن تفيد أحدا"، فيما شدد على أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يمكنه أن يفرض اتفاقا من طرف واحد على إيران.

وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أي اتفاق بشأن برنامج إيران النووي لا بد أن يحقق مصلحة جميع الأطراف.

وفي وقت سابق من اليوم أجرى ظريف في الدوحة محادثات مع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحثا فيها، "العلاقات الثنائية وأحدث التطورات في المنطقة".

انتهى

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