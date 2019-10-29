الشركات الإيرانية مستعدة للمشاركة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم في قطر

وافاد مركز المعلومات والعلاقات العامة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الثلاثاء إن طلب محمد جواد اذري جهرمي بشان استعداد الشركات الإيرانية بالمشاركة في تنظيم كأس العالم في قطر، لاقى ترحيبا من رئيس الوزراء القطري وقررا بحث تفاصيل هذا التعاون بين وزيري الاتصالات في البلدين.

واشار اذري جهرمي الى مسار مواجهة إيران للحظر الامريكي الاحادي الجانب وقال: رغم أن الحظر قد قلص النمو الاقتصادي في إيران بشكل مؤقت ، إلا أن اقتصاد قطاع تكنولوجيا المعلومات، وخاصة في مجال الشركات الإبداعية ، كان هناك نمو كبير.

وأشار أيضا إلى الوضع الحالي للعلاقات التجارية بين إيران والشركات القطرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وقال: إن المستوى الحالي للعلاقات التجارية في هذا القطاع لا يتناسب مع الأجواء الودية بين البلدين ويجب تحسينه بشكل كبير.

من جانبه أشار رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني إلى العلاقات الودية بين البلدين، وقال ان أمير قطر اصدر أمرا بتطوير العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الايرانية في جميع المجالات.

وفي إشارة إلى مقاومة قطر للعقوبات التي فرضتها بعض دول المنطقة ، قال رئيس الوزراء القطري إن قطر واصلت نموها الاقتصادي ومشاريع تطوير البنية التحتية المتعلقة بكأس العالم .

في حين أعلن رئيس الوزراء القطري عن استعداد الحكومة القطرية لتطوير العلاقات مع إيران في مجال التكنولوجيا والابتكار ، تعهد بتقديم الدعم الكامل للتعاون المتزايد بين وزارتي الاتصالات في البلدين.

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