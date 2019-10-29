حماس: مشاركة وفد صهيوني في موتمر علمي بدبي اصرار على التطبيع

غزة/٢٩ تشرين اول/اكتوبر/ارنا-قال الأستاذ حازم قاسم، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ان مشاركة وفد صهيوني في مؤتمر علمي في دبي، هو إصرار على التطبيع مع المحتل الذي يواصل احتلاله لأرض فلسطين.

واعتبر قاسم الیوم الثلاثاء فی تصریح وصل مراسل ارنا، إن هذا السلوك المدان يشجع الاحتلال على استمرار عدوانه، وارتكاب مزيد من جرائمه ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.

واضاف:(يجب أن يبقى الاحتلال هو العدو المركزي للأمة، وأن تتوحد طاقات كل مكونات الأمة لمواجهته).

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