ظريف: الحظر الاميركي ضد ايران قد فشل

وفي تصريح ادلى به لقناة "الجزيرة" الاخبارية في الدوحة على هامش الاجتماع الاقليمي لمؤتمر ميونيخ الامني قال ظريف، ان إيران مستعدة للتعاطي مع المجتمع الدولي ، بشأن البرنامج النووي ، لكنها لن تدخل في مفاوضات لا تراعي مصالحها وترفض سياسة الغطرسة الاميركية.

كما قال رئيس الدبلوماسية الإيرانية إن طهران لن تقبل "لعبة محصلتها صفر" لحل التوترات بشأن برنامجها النووي.

ورداً على سؤال حول مزاعم المسؤولين الأمريكيين القاضية بأن واشنطن تريد التوصل الى اتفاق جديد مع إيران ، قال ظريف إن إيران لاتخشى الاتفاقات اواللقاءات ولكن يتعين على الجميع الالتزام بتعهداتهم .

وأضاف وزير الخارجية الإيراني ، الذي حضر حفل المتحف الوطني بقطر إن بقاء أي اتفاق رهن بحصول كل طرف على شيء منه.

كما قال ظريف أيضًا إن الحظر الأميركي ضد إيران قد فشل ، واضاف إن سياسة واشنطن لاقصاء إيران عن الترتيبات الإقليمية سواء في سوريا أو أفغانستان أو اليمن لن تنجح.

كما انتقد ظريف السعودية لمحاولتها استبعاد إيران وتركيا وقطر من الترتيبات الأمنية في المنطقة ، ووصف هذا الجهد بأنه غير مقبول. وقال علينا جميعا أن نجتمع .

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