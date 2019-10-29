هيومن رايتس ووتش: الحظر الاميركي يشكل تهديدا لصحة الإيرانيين

وافادت وكالة الصحافة الفرنسية "ا ف ب" ان سارة لي واتسون مسؤولة المنظمة للشرق الأوسط قالت "يؤكد المسؤولون في الإدارة الأميركية أنهم إلى جانب الشعب الإيراني لكن التدابير المفرطة والملزمة للعقوبات الأميركية تضر بحقوق الإيرانيين في المجال الطبي بما في ذلك الحصول على ادوية حيوية".

وأضافت "مجموعة العقوبات الأميركية حملت مصارف وشركات على وقف المعاملات التجارية المرتبطة بالمجال الانساني في إيران ما لا يفسح المجال أمام إيرانيين أصيبوا بأمراض نادرة أو مستعصية بالحصول على أدوية أو العلاج الذي يحتاجون إليه".

ونشرت المنظمة الثلاثاء تقريرا من 47 صفحة في هذا الخصوص وصفت فيه هذه العقوبات بـ"القاسية جدا".

وتنتج إيران 96% من الأدوية التي يستهلكها الشعب الايراني لكنها تستورد أكثر من نصف المواد الأولية التي تدخل في تركيبتها بحسب النقابة الإيرانية لصناعة الأدوية.

وعلى إيران أن تشتري أيضا من الخارج الأدوية اللازمة للأشخاص المصابين بأمراض نادرة.

وتدعي السلطات الأميركية من جهتها أن تصدير مواد غذائية وأدوية ومنتجات أخرى تعتبر انسانية غير محظورة لكن معظم الشركات تمتنع عن التعامل مع ايران خشية تعرضها لتدابير رد من الخزانة الأميركية.

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