ايران تؤكد على وحدة وتضامن الطوائف والاحزاب والشخصيات اللبنانية

واشار موسوي في تصريح له مساء الثلاثاء الى الظروف الجارية في لبنان خاصة بعد تقديم رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري استقالته للرئيس ميشال عون وقال، نامل بان يتخطى الشعب والحكومة في لبنان هذه المرحلة الخطيرة والحساسة بنجاح وتعاضد.

واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية على امن واستقرار البلد الصديق والشقيق لبنان واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد على ضرورة تلاحم ووحدة وتضامن جميع الطوائف والاحزاب والشخصيات اللبنانية من اجل الحفاظ على امن واستقرار لبنان وتلبية المطالب المشروعة للشعب اللبناني في اجواء هادئة.

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