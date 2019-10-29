العامري للصدر: سنتعاون معاً من اجل تحقيق مصالح الشعب العراقي وانقاذ البلاد

وقال العامري في رسالته للصدر: "سنتعاون معاً من اجل تحقيق مصالح الشعب العراقي وانقاذ البلاد بما تقتضيه المصلحة العامة".

وكان زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، دعا الثلاثاء، رئيس تحالف الفتح هادي العامري إلى التعاون معه، لأجل سحب الثقة من رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي.

ووجه عبد المهدي رسالة إلى السيد مقتدى الصدر، الثلاثاء، قال فيها إن اقتراح الأخير بإجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف الأمم المتحدة، "قد يكون مخرجا للأزمة الحالية التي تشهدها البلاد، لكن ذلك يتطلب موافقة 165 عضوا في البرلمان على حل المجلس، وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما".

ودعا فيها الصدر الى الاتفاق مع زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري على تشكيل حكومة جديدة لكي يتسنى للأول الاستقالة من منصبه.

وجاءت رسالة عبدالمهدي ردا على تصريحات للصدر طالب فيها باعلان انتخابات مبكرة للخروج من الازمة التي تشهدها البلاد على خلفية خروج تظاهرات تدعو إلى الإصلاح ومحاربة الفساد ومعالجة البطالة في البلاد.

وشهدت التظاهرات أعمال عنف أسفرت عن وقوع اعداد كبيرة من الضحايا بين قتيل وجريح في صفوف المتظاهرين والقوات الامنية.

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