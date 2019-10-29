الفتح: اغلب الكتل في البرلمان تدعم الحكومة لإكمال الإصلاحات

وذكر النائب عن الفتح فاضل الفتلاوي في تصريح صحفي، ان "الحكومة ماضية بالإصلاحات وبإسناد مجلس النواب لها لتلبية جميع مطالب المتظاهرين".

وأضاف ان "الحكومة ليس مقدسة او خط احمر ولا يمكن إقالتها الا ان الوضع يتطلب الإصلاح والتهدئة، واغلب الكتل السياسية بما فيها الفتح مع دعم الحكومة لإكمال الإصلاحات".

وأكد على ان "الكتل اشترطت ان تتضمن الإصلاحات مطالب المتظاهرين".

وكان تحالف سائرون قد أعلن، الاثنين ، سعيه لتمرير خمس نقاط خلال المرحلة الحالية، من بينها إقالة حكومة عبد المهدي وتعديل قانون الانتخابات ومن ثم إقرار موازنة 2020 وبعدها حل مجلس النواب.

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