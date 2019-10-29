السيد مقتدى الصدر ينضم الى المتظاهرين في النجف الاشرف

وقال المكتب في بيان له، إنه "على خطى الاصلاح وإيماناً بأن الغاية وطن، انضم سماحة القائد السيد مقتدى الصدر إلى جموع المتظاهرين السلميين في ساحة الصدرين اليوم الثلاثاء الثلاثين من شهر صفر الخير 1441 المصادف للتاسع والعشرين من شهر تشرين الاول 2019 للمطالبة بالحقوق المشروعة المتمثلة بمطالب الشعب العراقي والتي ترتقي الى مستوى تطلعاته وتضحياته من أجل الإصلاح ومحاربة الفساد".

فيما تتضارب الأنباء في بغداد حول عزم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تقديم استقالته إلى رئيس الجمهورية برهم صالح فجر الأربعاء، على خلفية التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها عدة مدن في البلاد، ودعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لانتخابات برلمانية مبكرة.

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