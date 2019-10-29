ذهبية وبرونزية لايران في بطولة العالم للمصارعة الحرة تحت 23 عاما

وتقلد الميدالية الذهبية المصارع مجتبى غليج في وزن 97 كغم اثر فوزه على كل من الليتواني لوكاس كراساسكاس 11-0 والجورجي ماتشاراشويلي 8-6 والبيلاروسي دزيانيس خراميانكوف 8-2 ليتاهل الى النهائي الذي فاز فيه على الروسي شاميل موسى يف بنتيجة 8-2 .

اما الميدالية البرونزية فقد نالها المصارع علي رضا سرلك في وزن 57 كغم الذي فاز على الارميني رازميك ميساكيان 4-1 والياباني ريكوتو لاراي 5-2 والجورجي روبرتي دينغاشويلي 7-4 الا انه خسر في نصف النهائي امام الكازاخي ادلان عسكر اوف 3-3 ومن ثم فاز على المنغولي زانابازار زاندانبود بنتيجة 7-4 في التنافس على الميدالية البرونزية.

انتهى ** 2342