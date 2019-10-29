٣٠‏/١٠‏/٢٠١٩ ٣:١٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83534632
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ذهبية وبرونزية لايران في بطولة العالم للمصارعة الحرة تحت 23 عاما

ذهبية وبرونزية لايران في بطولة العالم للمصارعة الحرة تحت 23 عاما

طهران / 30 تشرين الاول / اكتوبر /ارنا- حصد المنتخب الوطني الايراني للمصارعة الحرة تحت 23 عاما ميدالية ذهبية واخرى برونزية في الاوزان الخمسة الاولى لبطولة العالم الجارية في المجر.

وتقلد الميدالية الذهبية المصارع مجتبى غليج في وزن 97 كغم اثر فوزه على كل من الليتواني لوكاس كراساسكاس 11-0 والجورجي ماتشاراشويلي 8-6 والبيلاروسي دزيانيس خراميانكوف 8-2 ليتاهل الى النهائي الذي فاز فيه على الروسي شاميل موسى يف بنتيجة 8-2 .

اما الميدالية البرونزية فقد نالها المصارع علي رضا سرلك في وزن 57 كغم الذي فاز على الارميني رازميك ميساكيان 4-1 والياباني ريكوتو لاراي 5-2 والجورجي روبرتي دينغاشويلي 7-4 الا انه خسر في نصف النهائي امام الكازاخي ادلان عسكر اوف 3-3 ومن ثم فاز على المنغولي زانابازار زاندانبود بنتيجة 7-4 في التنافس على الميدالية البرونزية.

انتهى ** 2342

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