قائد الثورة الاسلامية يحضر مراسم تخرج دفعة جديدة من ضباط الجيش

طهران/ 27 تشرين الأول/ أكتوبر/ ارنا - أعلنت لجنة تحكيم جائزة أستريد ليندجرين، أكبر جائزة لكتاب الأطفال في العالم لعام 2020، عن ترشيح 10 ممثلين من الجمهورية الإسلامية الإيرانية لنيل هذه الجائزة.