٣٠‏/١٠‏/٢٠١٩ ١٢:٢٥ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83535164
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قائد الثورة الاسلامية يحضر مراسم تخرج دفعة جديدة من ضباط الجيش

قائد الثورة الاسلامية يحضر مراسم تخرج دفعة جديدة من ضباط الجيش

طهران/ 30 تشرين الاول/ أكتوبر/ ارنا – جرت مراسم تخرج دفعة جديدة من ضباط العلوم العسكرية للجيش الإيراني اليوم الاربعاء بحضور قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله العظمي السيد علي الخامنئي .

وحضر القائد العام للقوات المسلحة، المراسم المشتركة لتخرج وأداء القسم وأعطاء رتبة التخرج للخريجين المتفوقين من ضباط كلية العلوم العسكرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في جامعة خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي .

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