قائد الثورة الاسلامية يحضر مراسم تخرج دفعة جديدة من ضباط الجيش

وحضر القائد العام للقوات المسلحة، المراسم المشتركة لتخرج وأداء القسم وأعطاء رتبة التخرج للخريجين المتفوقين من ضباط كلية العلوم العسكرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في جامعة خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي .
انتهى** 2344
طهران/ 30 تشرين الاول/ أكتوبر/ ارنا – جرت مراسم تخرج دفعة جديدة من ضباط العلوم العسكرية للجيش الإيراني اليوم الاربعاء بحضور قائد الثورة الاسلامية سماحة اية الله العظمي السيد علي الخامنئي .
وحضر القائد العام للقوات المسلحة، المراسم المشتركة لتخرج وأداء القسم وأعطاء رتبة التخرج للخريجين المتفوقين من ضباط كلية العلوم العسكرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية في جامعة خاتم الانبياء (ص) للدفاع الجوي .
انتهى** 2344
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