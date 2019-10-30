واعظي: سنتخذ الخطوة الرابعة في تقليص الالتزامات النووية في الموعد المقرر

على هامش اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، قال محمود واعظي عن الخطوة الرابعة المتمثلة في تخفيض التزامات إيران النووية: أن لجنة تقوم بدراسة هذا الموضوع، وإذا لم يتحقق خلال فترة الشهرين، ما نبحث عنه ، فسنتخذ بالتأكيد الخطوة الرابعة في الموعد المقرر.

كما صرح رئيس مكتب الرئيس الإيراني بشأن الأحداث في العراق ولبنان: إن الوضع الناشئ الآن هو أن كل من الولايات المتحدة و السعودية وبعض الدول الأخرى والكيان الصهيوني، ركبوا موجة المطالب الشعبية، واحكموا سيطرتهم على الفضاء الإلكتروني لتوجيه الحراك كما انهم يدعمونه بالاموال وبالتالي فان الملاحظ ان هذا الوضع لايصب في مصلحة الشعبين اللبناني والعراقي .

وأشار واعظي الى إن موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان دائما الاهتمام بمطالب الشعب وايضا أن يكون التعبير عن المطالب بطريقة لا تسبب الفوضى والتعطيل والدمار ومقتل واصابة الاشخاص.

واضاف : توصيتنا هي دائما الدعوة إلى الهدوء وعدم السماح لتدخل القوى الأجنبية التي تسعى إلى تمرير أهدافها من خلال استغلال هذه الاجواء، وهدفهم هو تقويض الحكومة القائمة والغرض الآخر هو اظهار السلطة والأحزاب القانونية فاسدين بنظر الشعب.

وصرح : من ناحية أخرى، يبذلون جهدا كبيرا لايجاد فجوة بين الجمهورية الإسلامية والعراق بالشعارات التي يطلقونها، ويتعين أن يدرك الاعداء بانهم لن يبلغوا هذه الأهداف.

يتبع..