تفكيك عصابة منظمة لتهريب العملة الصعبة شمال غرب ايران

وافادت العلاقات العامة لوزارة الامن بانه ومن خلال منتسبي الوزارة في محافظة اذربيجان الغربية تمكنوا خلال عملية استخباراتيه من كشف شبكة منظمة مسلحة لتهريب العملة الصعبة والقيام بعمليات غير قانونية في هذا المجال في مدن بوكان ومهاباد وارومية وطهران قبل ان توجه اليها ضربة قاصمة وتنجح في تفكيكها ووقف نشاطاتها الاجرامية عبر عمليات ذكية على عدة مراحل.

ونجحت وزارة الامن خلال هذه العملية في اعتقال 5 من العناصر الرئيسية لتهريب العملة الصعبة بينهم مسؤول الشبكة وذلك بالتنسيق مع الجهاز القضائي.

كما تمت مصادرة كميات ملحوظة من العملة الصعبة والاسلحة وارقام سيارات مزورة ودولارات مزيفة وسيارات تشحن سلع مهربة .

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