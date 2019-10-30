تصدير مايكروتوربينات غازية إيرانية إلى أوروبا

وافادت ارنا عن معاونية رئاسة الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية أن هذه التوربينات تمكن المستهلك المنزلي إنتاج مايحتاجه من الطاقة الكهربائية والحرارة.

قال رئيس مجلس إدارة الشركة المعرفية "سيدمحمد محسني" استطاع مركز أبحاث وتنمية الشركة بإنتاج أصغر توربین غازی في إیران حیث یمکن تعبئته في علبة بحيث يمكننا إنتاج الحرارة والكهرباء في آن واحد مشيرا إلى التقنيات الحديثة نسبيا المستخدمة في إنتاجه.

وأضاف محسنی، نظرا لارتفاع أسعار الكهرباء في الدول الأوروبية فإن استعمال مثل هذه التوربينات رائجة هناك وبما أن المنتج الإيراني يتطابق مع المواصفات الأوروبية وأن جودته تنافس نظيره عالميا وسعره أقل بكثير من مثيله الأوروبي ،لاقى استقبالا كبيرا مبينا انه تم تصديره إلى ألمانيا وبريطانيا وكندا .

انتهى**م م**