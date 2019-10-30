وزير السياحة الايراني: نسعى لإلغاء تأشيرات دخول السياح الإيرانيين إلى سلطنة عمان

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الاربعاء على هامش اجتماع الحكومة قال مونسان، لقد وضعنا في جدول اعمالنا منذ فترة رفع مستوى التعاون السياحي مع دول المنطقة.

واشار الى ان سلطنة عمان تقع ضمن اهتمامات الجمهورية الاسلامية الايرانية لتطوير التعاون السياحي حيث قامت ايران منذ العام الماضي بإلغاء تأشيرات الدخول للمواطنين العمانيين الراغبين بزيارة ايران.

ولفت الى أن الزيارة التي قام بها الى سلطنة عمان اخيرا تلبية لدعوة نظيره العماني حيث جرى خلال الزيارة توقيع اتفاق للتعاون السياحي بين البلدين واضاف، ان قطاعنا السياحي شهد نموا ملحوظا خاصة في مجال السياحة الطبية والعلاجية وبناء عليه كانت لنا زيارة الى سلطنة عمان تلبية لدعوة وزير سياحتها حيث جرى البحث حول السبل الكفيلة لتسهيل السياحة بين البلدين.

واضاف، انه تم طرح موضوع الغاء تأشيرات الدخول للسياح الايرانيين الراغبين بالسفر الى سلطنة عمان و من المقرر ان يكون هناك تعاون من الجانب العماني في هذا المجال ونحن طلبنا خفض سعر التأشيرة في حال عدم توفر امكانية إلغائها.

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