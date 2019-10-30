مسؤول : ايران ترتقي الى المركز الـ 21 عالميا في مجال المعايير القياسية

وفي تصريح له اليوم الاربعاء خلال مراسم "يوم المعايير القياسية" في مدينة اراك (بالمحافظة المركزية – وسط)، اوضح اميني ان المنظمة الوطنية للمعايير القياسية كانت قد احتلت المركز الـ 40 عالميا، لكنها استطاعت عبر الجهود الحثيثة ولجماعية ان ترتقي 19 مرتبة لتبلغ المركز الـ 21 بين 163 عضوا لدى المنظمة الدولية للمعايير.

وتابع : ان منظمة المعايير القياسية الوطنية تمتلك احد المقاعد الـ 15 لمجلس رئاسة منظمة المعايير الدولية؛ مبينا ان 8 الف منتسب الى المنظمة الوطنية ينشطون حاليا في 428 لجنة دولية بصفة مراقب، وعضوا فاعلا لدى 483 لجنة فنية تابعة للمنظمة الدولية.

وبحسب هذا المسؤول ايضا، فقد صنفت ايران وكوريا الجنوبية ثالثا بعد اليابان والصين في مجال المعايير القياسية الاسيوية؛ مضيفا ان منظمة المعايير الوطنية تحتل المركز الاول بين نظيراتها لدى الدول الاقليمية والاسلامية.

انتهى ** ح ع