ضبط اكثر من طنين من المخدرات في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي البلاد

وقال العميد قنبري في تصريح له اليوم الاربعاء : انه تم كشف وضبط طنين و357 كيلوغرام من انواع المخدرات بعد الاشتباكات التي خاضت قوات الشرطة مع مجموعتين تابعتين لعصابة كبيرة من المخدرات في مدينتي ايرانشهر وسراوان بمحافظة سيستان وبلوجستان.

واضاف : ان المجموعة الاولي من هذه العصابة كانت بصدد تهريب المخدرات الى المحافظات المجاورة لكن فرق عمليات الخاصة لدى شرطة مكافحة المخدرات تصدت لها خلال اشتباكات يوم امس الثلاثاء وذلك بعد عملية رصد دامت لعدة ايام وفقا للمعلومات الاستخبارية؛ مشيرا الى اعتقال عنصرين اثنين من هذه العصابة ومصادرة قطعة سلاح مع مقادير من الذخائر.

وتابع القائد الامني الايراني، كما تم ضبط 540 كيلو و239 غم من مادة الافيون و290كيلو و650 غم من مادة الحشيش و105 كيلو و350 غم من مادة "الكريستال" المخدرة و12كيلو و200 غم من مادة الهيروين والتي كانت محملة في سيارات هذه المجموعة من المهربين.

وصرح العميد قنبري ان المجموعة الثانية لهذه العصابة تم رصدها مساء امس الثلاثاء في جوار احدى القرى التابعة لمدينة ايرانشهر؛ مضيفا انه تم ضبط طن و408 كيلو و598 غم من مادة الافيون التي كانت في حوزة هذه المجموعة بعد ما قامت قوات الشرطة بالتدخل وتفتيش سيارة هولاء المهربين الذين قاموا بحرق 900 كغم من المخدرات المهربة.

انتهى**2018/ح ع **