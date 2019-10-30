منتخب التجديف الوطني يحصد برونزيتين في بطولة اسيا لسباق الزوارق

واوضح بيري في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاربعاء، ان المتسابق الايراني حبيبيان تمكن خلال منافسات التجديف الفردية للوزن الخفيف، من احراز المركز الثالث بعد نظيريه الصيني والاوزبكي ليحصل على برونزية هذه البطولة الاسيوية.

وفي السباق الرباعي احتل الجداف الايراني اللهورديان الى جانب زملائه "بهمن نصيري" و"اميرحسين محمد بور" و"سياوش سعيدي"، المركز الثالث بعد المنتخبين الاوزبكي والهندي، ليقف على المركز الثالث هو الاخر في بطولة اسيا للتجديف.

ونوّه المسؤول بوزارة الرياضة والشباب الايرانية، الى ان بطولة اسيا للتجديف اقيمت بمشاركة المنتخب الايراني منتخبات اسيوية اخرى خلال الفترة من 23 الى 28 تشرين الاول / اكتوبر الحالي في كوريا الجنوبية.

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