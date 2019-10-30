طائرات مسيرة جديدة من طراز "فرباد" تدخل الخدمة في الجيش

وأضاف العميد حيدري في تصريح له اليوم الأربعاء، ان هذا النموذج من الطائرات المسيرة دخل مرحلة الاستخدام العملياتي بعد أن اجتاز كافة مراحل الإختبارات بنجاح .

وأشار الى أن هذه طائرات "فرباد" المسيرة المحمولة باليد تستخدم في مجال اجراء الدوريات وعمليات الرصد والتفتيش، ومراقبة الحدود وكافة العمليات ذات الصلة الأخرى؛ مضيفا انها تستخدم خاصة لتجهيز الوحدات الهجومية المتحركة ووحدات الاستجابة السريعة والوحدات الاستخباراتية.

وتابع، ان هذا الطراز من طائرات فرباد المسيرة مزود بنظام الطيار الآلي ومحطة أرضية محمولة ويتمتع بالميزات اللازمة في مجال الحرب الإلكترونية، ويستطيع تصویر الأهداف المحددة.

ولفت حيدري الى التاريخ الطويل للجيش في مجال تصنيع الطائرات المسيرة؛ مضيفا انه يتمتع اليوم بمجموعة منوعة من أنظمة الطائرات بدون طيار، بما في ذلك الطائرات الشبح والطائرات المسيرة القادرة على الكشف والقتال في الليل.

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