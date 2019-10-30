سفير تركيا لدى ايران : انقرة تولي اهمية كثيرة الى العلاقات مع طهران

وفي كلمته، اليوم الاربعاء، خلال مراسم الاحتفال باليوم الوطني التركي الـ 96، اعرب اوريس عن سعادته بتقديم "احر التحيات" من قبل رئيس جمهورية بلاده الى الحكومة والشعب الايرانيين؛ قائلا : ان تركيا لطالما اقامت علاقات جيدة مع جيرانها واصدقائها وعملت على تعزيز التعاون بين الاصدقاء وردع الاعداء.

علما ان مراسم الاحتفال بالذكرى السنوية السادسة والتسعين لتاسيس الجمهورية التركية، اقيمت اليوم الاربعاء في طهران، بمشاركة جمع من كبار مسؤولي البلاد بمن فيهم رئيس مكتب رئاسة الجمهورية "محمود واعظي"، فضلا عن السفراء والمستشارين العسكريين والتجاريين لدى البعثات السياسية للدول الاخرى المقيمة في ايران.

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