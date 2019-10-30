مسؤول : لجنة الاربعين المركزية وفّرت الخدمات الى اكثر من 3 ملايين زائر

وفي تصريح له اليوم الاربعاء خلال اجتماع لجنة الاربعين بمدينة لاهيجان (في محافظة جيلان – شمال)، اضاف مرادي : ان لجنة الاربعين المركزية اقامت خلال مراسم العام الحالي نحو الفين و600 موكب وكرّست طاقاتها لتقديم الخدمات بما في ذلك النقل والضيافة الى الزوار؛ مبينا ان هذه الخدمات شملت 3 ملايين و700 الف زائر.
وتابع هذا المسؤول في وزارة الداخلية الايرانية، ان لجنة الاربعين المركزية بعثت في اطار خدماتها الثقافية اكثر من 8 آلاف داعية الى مراسم الاربعين؛ مؤكدا ان البرامج المحددة من قبل اللجنة لهذا العام، انجزت في بشكل جيد وفي اجواء سادها الهدوء وذلك رغم ارتفاع عدد الزوار الى ضعفين.
انتهى ** ح ع
لاهيجان / 30 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – اعلن المدير التنفيذي للجنة الاربعين المركزية "امير مرادي"، تقديم الخدمات بما فيها خدمات الضيافة والنقل والعلاج الى 3 ملايين و700 الف زائر خلال مراسم اربعين استشهاد الامام الحسين (عليه السلام) لهذا العام وعلى مدى 10 ايام متتالية.
وفي تصريح له اليوم الاربعاء خلال اجتماع لجنة الاربعين بمدينة لاهيجان (في محافظة جيلان – شمال)، اضاف مرادي : ان لجنة الاربعين المركزية اقامت خلال مراسم العام الحالي نحو الفين و600 موكب وكرّست طاقاتها لتقديم الخدمات بما في ذلك النقل والضيافة الى الزوار؛ مبينا ان هذه الخدمات شملت 3 ملايين و700 الف زائر.
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