مسؤول : لجنة الاربعين المركزية وفّرت الخدمات الى اكثر من 3 مليون زائر

وفي تصريح له اليوم الاربعاء خلال اجتماع لجنة الاربعين بمدينة لاهيجان (في محافظة جيلان – شمال)، اضاف مرادي : ان لجنة الاربعين المركزية اقامت خلال مراسم العام الحالي نحو الفين و600 موكب وكرّست طاقاتها لتقديم الخدمات بما في ذلك النقل والضيافة الى الزوار؛ مبينا ان هذه الخدمات شملت 3 ملايين و700 الف زائر.

وتابع هذا المسؤول في وزارة الداخلية الايرانية، ان لجنة الاربعين المركزية بعثت في اطار خدماتها الثقافية اكثر من 8 آلاف داعية الى مراسم الاربعين؛ مؤكدا ان البرامج المحددة من قبل اللجنة لهذا العام، انجزت في بشكل جيد وفي اجواء سادها الهدوء وذلك رغم ارتفاع عدد الزوار الى ضعفين.

انتهى ** ح ع