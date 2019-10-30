قائد سلاح الجو للجيش : ندافع عن اجواء ايران بقوة واقتدار

وفي بيان اصدره، اليوم الاربعاء، بمناسبة اقامة حفل التكريم الاول للشهداء الطيارين السبعة و284 شهيد اخرين للجيش في مدينة ملاير بمحافظة همدان (غربي البلاد)، اشار العميد نصير زادة الى الملاحم البطولية التي سطرها ابطال الجيش الايراني خلال فترة الدفاع المقدس (حرب الثماني سنوات المفروضة من قبل نظام صدام البائد في العراق على ايران)، وكذلك حضورهم البطولي في محور المقاومة ومكافحة العدو التكفيري وحماية العتبات المقدسة خلال الاعوام الاخيرة.

وقال قائد سلاح الجو الايراني : ان القوات المسلحة الايرانية تقف على اهبة الجهوزية والاستعداد للرد على اي تهديد محتمل يستهدف البلاد.

واضاف : ان هذه القوات تدافع عن اجواء ايران الاسلامية بكل قوة واقتدار ولن تسمح للعدو المساس بحدود الوطن.

انتهى**2018/ ح ع **