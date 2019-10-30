وزير الطاقة يعلن تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة المشاريع الثنائیة بين إيران وسوريا

وفي تصريح للمراسلين على هامش استقباله وزير الطاقة السوري "محمد زهير خربوطلي" مساء اليوم الأربعاء أضاف أردكانيان، ان تشكيل فريق العمل هذا يساعد على تحديد الستراتيجيات اللازمة بشأن تنفيذ المشاريع المشتركة مع سوريا بجدية أكبر.

وأشار الى أن زيارة وزير الطاقة السوري جاءت تلبية لدعوة إيران الرسمية له لحضور المعرض الدولي التاسع عشر لصناعة الكهرباء في إيران وتابع انه، سيتم خلال هذه الزيارة اجراء المباحثات اللازمة في سياق تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين.

وفيما أشار الى أن إيران تعمل حاليا على بناء محطة لتوليد الكهرباء ذات الدورة المركبة بقدرة 526 ميغاواطا في محافظة اللاذقية السورية، أضاف انه هناك مشاريع أخرى قيد التنفيذ بمشاركة الحكومة السورية والقطاع الخاص الإيراني.

وتابع، ان سوريا راغبة في الاستفادة من مساعدة إيران في مجال تطوير الطاقات المتجددة، وصناعة عدادات الكهرباء الذكية، وتصليح وترميم شبكة الكهرباء في سوريا.

بدوره، أعلن وزير الطاقة السوري، ان بلاده ستستفيد من الخبرات الإيرانية لإنتاج المعدات الكهربائية في سوريا.

وأضاف خربوطلي، ان سوريا بحاجة الى إنشاء مصانع لانتاج المعدات الكهربائية وان إيران تستطيع مساعدتها في هذا المجال.

وتابع: ان ترميم محطة حلب الحرارية بسعة 400 ميغاواط كان من أهم المواضيع المطروحة خلال الزيارة.

وأعلن وزير الطاقة السوري عن الجهود الراهنة لإنشاء شبكة كهرباء ثلاثية بين سوريا وإيران والعراق.

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