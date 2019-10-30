ثلاثة أفلام إيرانية تتنافس لأول مرة على الأوسكار في 2020

ورشحت لجنة اختيار الأفلام التي ستمثل السينما الإيرانية في مهرجان الأوسكار لهذا العام، فيلما وثائقيا بعنوان "البحث عن فريدة" (در جستجوي فريدة) من انتاج آزاده موسوي وكوروش عطائي للمنافسة في فئة أفضل فيلم بلغة أجنبية في حفل توزيع جوائز الأوسكار، كما رشحت فيلم "القصة الأخيرة" (آخرين داستان) للرسوم المتحركة وهو ترجمة حرة عن قصة "الملك ضحاك" الأسطورية في ملحمة الشاهنامة للشاعر الايراني فردوسي.

وتم ترشيح فيلم "الوشم" (تتو) من اخراج "فرهاد دلارام" وانتاج "دنا رسام" لقسم الأفلام القصيرة لأكاديمية أوسكار للفنون والعلوم السينمائية 2020 بعد أن نال لقب أفضل فيلم قصير في مهرجان "تيرانا" السينمائي في ألبانيا.

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