الحالة الصحية العامة للمرجع آية الله مكارم شيرازي آيلة الى التحسن

وجاء في جانب من بيان اصدره المكتب الاربعاء انه وببركة دعاء المؤمنين والجهود الدؤوبة للفريق الطبي المعالج لسماحة آية الله العظمى مكارم شيرازي مد ظله العالي فان حالته الصحية العامة آيلة الى التحسن.

ووجه المكتب الشكر والتقدير لجميع المؤمنين لمتابعتهم واهتمامهم وادعيتهم الخالصة خاصة سماحة قائد الثورة الاسلامية ومراجع وعلماء ورجال الدين الافاضل ورؤساء السلطات الثلاث وسائر المسؤولين المدنيين والعسكريين وكل المحبين للمرجعية داخل البلاد وخارجها.

يذكر ان المرجع الديني آية الله مكارم شيرازي كان قد رقد في احدى مستشفيات طهران بتوصية من الاطباء لمتابعة العلاج اثر وعكة صحية المّت به ومن ثم غادرها بعد ايام.

انتهى ** 2342