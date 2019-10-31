ايران تتبوأ الوصافة ببطولة العالم للمصارعة الحرة تحت 23 عاما

وتلقد الذهبية كل من كامران قاسم بور في وزن 86 كغم ومجتبى غليج في وزن 97 كغم وامير حسين زارع في وزن 125 كغم.

ونال الفضية محمد نخودي في وزن 74 كغم فيما احرز البرونزية كل من علي رضا سرلك في وزن 57 كغم وحسين شهبازي في وزن 92 كغم.

وتوجت روسيا بالبطولة برصيد 145 نقطة وجاءت ايران في مركز الوصافة برصيد 139 نقطة ومن ثم جمهورية اذربيجان في المركز الثالث برصيد 111 نقطة ومن ثم جورجيا 109 ومنغوليا 70 واليابان 65 وكازاخستان 65 وتركيا 60 نقطة.

وكانت بطولة العالم للمصارعة الحرة تحت 23 عاما قد انطلقت في المجر الاثنين وانتهت مساء الاربعاء.

انتهى ** 2342