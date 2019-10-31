موسوي : ايران على استعداد لتعاون بناء مع الوكالة الذرية

وتمنى موسوي اليوم الخميس في رسالة التهنئة الى الأرجنتيني رافائيل غروسي لانتخابة رئيسا لوكالة الطاقة الذرية الدولية تنمى له دوام الموفقية.

واشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية الى الدور المهم والحساس للدول الاعضاء في الوكالة فيما يتعلق بنزع وعدم انتشار الاسلحة النووية وكذلك تنمية التعاون النووي السلمي الذي هو من مهام المنظمة الدولية، متمنيا ان تقوم الوكالة في عهد مسؤولية غروسي بسط التعاون البناء في اطار حسن النوايا والاحترام المتبادل ومراعاة الدقة المهنية والحيادية.

واكد موسوى على دور الوكالة الحصري فيما يتعلق بالقضايا النووية في الاتفاق النووي وكذلك دور المنظمة الدولية على التعاون السلمي بين الاعضاء وقال ان ايران على استعداد لبسط التعاون البناء مع الوكالة في اطار حسن النوايا والاحترام المتبادل ومراعاة الدقة المهنية والحيادية.

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