اقامة معرض الکهرباء الدولي بمشاركة 500 شركة محلیة واجنبیة بطهران

وتشارك شركات من المانيا والصين وتركيا وايطاليا واسبانيا وفنلندا وبلجیکا وبريطانيا وسویسرا وروسيا ولبنان في معرض الكهرباء الايراني الذي افتتحه وزير الطاقة رضا اردكانيان اليوم على ان تستمر فعالياته لمدة اربعة ايام.

وتعرض الشركات المشاركة بالمعرض وعلي مساحة 50 الفا و120 مترمربع، أحدث منتجاتها في صناعة الكهرباء بما فيها الأسلاك والكابلات والمعدات الكهربائية، والتشغيل الآلي، وأنظمة الأجهزة الدقيقة.

ويقام على هامش المعرض ندوتان بمناقشة اقتصاد الكهرباء وتحديات هذه الصناعة في قطاع الصادرات.

انتهى**م م**1049