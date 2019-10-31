٣١‏/١٠‏/٢٠١٩ ١١:٠٦ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83536410
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اقامة معرض الکهرباء الدولي بمشاركة 500 شركة محلیة واجنبیة بطهران

اقامة معرض الکهرباء الدولي بمشاركة 500 شركة محلیة واجنبیة بطهران

طهران / 31 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – بمشاركة 464 شركة ايرانية و36 شركة اجنبية، إفتتح اليوم الخميس معرض طهران الدولي الـ19 للكهرباء في المقر الدائم للمعارض الدولية بطهران.

وتشارك شركات من المانيا والصين وتركيا وايطاليا واسبانيا وفنلندا وبلجیکا وبريطانيا وسویسرا  وروسيا ولبنان في معرض الكهرباء الايراني الذي افتتحه وزير الطاقة رضا اردكانيان اليوم على ان تستمر فعالياته لمدة اربعة ايام.

وتعرض الشركات المشاركة بالمعرض وعلي مساحة 50 الفا و120 مترمربع، أحدث منتجاتها في صناعة الكهرباء بما فيها الأسلاك والكابلات والمعدات الكهربائية، والتشغيل الآلي، وأنظمة الأجهزة الدقيقة.

ويقام على هامش المعرض ندوتان بمناقشة اقتصاد الكهرباء وتحديات هذه الصناعة في قطاع الصادرات.

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