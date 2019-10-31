الخارجية : اذا استمرت الظروف كما هي الآن، فسننفذ الخطوة الرابعة

واضاف موسوي اليوم الخميس في تصريح صحفي فيما يتعلق تنفيذ الخطوة الرابعة من تقليل ايران التزاماتها النووية : ان طريق الدبلوماسية لازال مفتوحا وهناك اجراءات ونشاطات مستمرة بهذا الشأن.

وقال ان اوروبا وخاصة فرنسا لازالت مستمرة في مساعيها لاتخاذ خطوات فيما يتعلق الالتزام بتعهداتها ولكن لم تثمر هذه المساعي الى الان .

وبين المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية ان لجنة في اللجنة العليا للامن القومي الايراني تقوم باعداد الخطوة الرابعة وقال اذا استمرت الظروف كما هي الان , فسننفذ الخطوة الرابعة .

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