كشف السطوح الملوثة ميكروبيا بمتحسسات نانوية ايرانية

تعتبر وجود وتكاثر الميكروبات المرضية مصدر تهديد في المستشفيات والمراكز العلاجية ومصانع الاغذية والمطاعم وهو احد اهم عوامل انتقال الامراض في هذه الاماكن لذا فأن مكافحته تعتبر مهمة وضرورية للغاية.

وقام الباحثون في جامعة طهران وبالتعاون مع باحثون من جامعات ايطاليا بتحقيقات مشتركة توصلوا خلالها لانتاج متحسسات نانوية ملونة تقوم بكشف السطوح الملوثة بالميكروبات.

وقال عضو فريق البحث في جامعة طهران الدكتور "محمد اكرامي" ان هذا المتحسس الميكروبي النانوي الملون هونتاج بحوث قامت بها اربعة جامعات ايرانية وايطالية ويمتاز بتقنيات متطورة وحديثه ويمتاز بدقة عالية في تشخيصه السطوح والاجسام الملوثة.

واضاف اكرامي ان هذا المنتج هو الاول عالميا ونتيجة جهود وبحوث قامت بها الجامعات الايرانية والايطالية وان الجهاز يجتاز مراحل الاختبار ليتم بعدها انتاجه تجاريا.

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