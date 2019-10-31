الاحتلال الصهيوني يعتقل المناضلة خالدة جرار والشعبية تندد

وداهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال منزل النائب في المجلس التشريعي المنحل خالدة جرار واقتادتها الى جهة مجهولة.

كانت قوات الاحتلال افرجت عن المناضلة جرار في شهر فبراير الماضي بعد قضاء 20 شهراً في الإعتقال الاداري.

واعتقلت قوات الاحتلال عدد اضافى من قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بينهم الكاتب علي جردات ( ابو غالب) من البيرة أيض

من جهتها أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن إقدام قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم على شن حملة اعتقالات واسعة في صفوف قياداتها بينهم القيادية المناضلة خالدة جرار " أم يافا"، والمناضل علي جرادات "أبو غالب" والعشرات من كوادرها في أنحاء مختلفة من الضفة، فضلاً عن اقتحام عدد من بيوت الرفاق المعتقلين ما هو إلا محاولة صهيونية فاشلة ويائسة لكسر إرادة الجبهة وتركيعها، وثنيها عن مواصلة طريق المقاومة الذي خطّته بمواقفها الصلبة، وبتضحيات رفاقها وشهدائها وأسراها.

وحملّت الجبهة الاحتلال الصهيوني في تصريح وصل مراسلنا المسئولية الكاملة عن حياة رفيقتها المناضلة أم يافا جرار وأبو غالب جرادات وعدد من قياداتها المعتقلين الذين يعانون من أوضاع صحية صعبة، مؤكدة أن تركيز الاحتلال في عدوانه على استهداف قيادات الجبهة هو محاولة لإبعاد القيادات الوطنية الفاعلة والجذرية عن المشهد الفلسطيني من أجل تهيئة البيئة الملائمة لإعادة إنتاج نفس نهج التسوية المدمر

ودعت الجبهة جماهير الشعب الفلسطيني إلى الإعلان عن حالة الاستنفار يومي الجمعة والسبت للخروج في ذكرى وعد بلفور المشؤوم والتعبير عن الغضب في مواجهة الاحتلال ومشاريع التصفية، ودعماً وإسناداً للاسرى البواسل في سجون الاحتلال وخصوصاً الأسرى المضربين، والإداريين.

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