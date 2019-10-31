ایران تصدر 12 مليون طن من المنتجات الفولاذية حتى نهاية العام الحالي

واعلن سرقيني اليوم الخميس خلال مراسم افتتاح المعرض الدولي الخامس عشر لصناعات التعدين بطهران انه خلال الستة اشهر الاولى من العام الحالي بلغت صادرات المنتجات الفولاذية 6 ملايين طن محققة 50بالمائة من الخطة السنوية لها.

واضاف مساعد وزير الصناعة من المتوقع ان یبلغ انتاج خام الفولاذ بنهایة العام الحالی 28 ملیون طن، مبينا انه خلال النصف الاول من العام الحالي بلغ انتاج الخام 13مليون و200 الف طن.

وتوقع سرقيني ان تبلغ صادرات المنتجات الفولاذية بنهاية هذا العام 9 مليارات دولار محققة الهدف المرسوم لها.

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