٣١‏/١٠‏/٢٠١٩ ٧:٢٧ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83536866
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رسام ايراني يفوز بالمركز الثاني في مسابقة الرسوم المتحركة في بلجيكا

رسام ايراني يفوز بالمركز الثاني في مسابقة الرسوم المتحركة في بلجيكا

مشهد / 31 تشرين الاول / اكتوبر/ ارنا – فاز رسام الكاريكاتير الايراني "داوود هوشمند" المركز الثاني في مسابقة الرسوم المتحركة العالمية في بلجيكا بدورتها الرابعة.

وقال هوشمند اليوم الخميس لمراسل وكالة ارنا ان هذه الدورة من المنافسات كانت بمحور "الباصات" والتي اقيمت في بروكسل البلجيكية وشارك فيها من ايران خمسة رسامين.

واضاف انه من بين الاثار التي ارسلت للمنافسات انتخب 53 منها للنهائيات وبعد التحكيم فاز رسام من روسيا بالمركز الاول ومن ايران ثانيا ومن بلجيكا ثالثا .

وشارك الفنان الايراني "داوود هوشمند" في 25 منافسة عالمية وحصل على مراكز متقدمة فيها حيث نال المركز الاول في مهرجان الصين الدولي للكاريكاتور 2018 و المركز الاول في مسابقات مادريد الاسبانية 2017.

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