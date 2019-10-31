طائرات غزة تربك حسابات الاحتلال الصهيوني

وأضفت قيادات الاحتلال الصهيونية العسكرية مزيدا من العجز تجاه أهداف هذه الطائرات التي اسقطت في سماء غزة دون أن تتجاوز حدود القطاع كما في المرات السابقة وان ظل التلميح دوما بأن هذه الطائرة جزء من الدعم الايراني لغزة.

من جهته قال الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية حماس حازم قاسم ان المقاومة في قطاع غزة تواصل امتلاك ما تستطيع من وسائل وتطور ادواتها لمواجهة العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني والامة العربية والاسلامية مشيرا في تصريح خاص لمراسلنا ان الاحتلال يحاول طمأنة جمهوره الخائف من تصاعد قوى المقاومة في المنطقة على كل الجبهات عبر الاعلان عن اسقاط الطائرات المسيرة .

وأكد ان المقاومة بغزة تواصل تطوير هذه الادوات لندافع بها عن الشعب الفلسطيني من اجل العمل على تحرير فلسطين.

واعتبر ان الاحتلال بمثل هذه الاعلانات يحاول ترميم صورته التي هزتها المقاومة في فلسطين و في محور المقاومة مؤكدا ان من حق الشعب الفلسطيني امتلاك القوة ليدافع عن نفسه

وأضاف :"في كل مرة تضيف المقاومة قوة جديد لها رغم بساطة امكانياتها لإرباك العدو وصول الي انهيار منظومته الامنية العسكرية "

رسائل متعددة

وفي ذات السياق قال الاستاذ نائل عودة عضو المكتب السياسي لكتائب المجاهدين ان قدرات المقاومة التي تعاظمت ان تصمد على مدار ثلاثة حروب في غزة وأوجعت الكيان الصهيوني وضربت غلافه الاستراتيجي تؤكد انها باتت جزء من محور المقاومة ولديها تنسيق في العدة والعتاد وأن محور المقاومة الذي وقف داعما للمقاومة الفلسطينية على كافة الاصعدة بات اكثر قوة في وجه كل الصفقات المشبوهة وخاصة قضية القدس.

واعتبر ان اعلان الاحتلال ان هناك طائرات مسيرة بتكنولوجيا عالية بدعم من محور المقاومة يجعل الجميع يقف امام احتمالين الاول ان المقاومة ترسل رسائل واضحة بأنها قادرة على الدفاع عن شعبها لجم عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل والدائم في حين يشير الاحتمال الثاني الى ان الاحتلال يمكن ان يقدم على ضربة غادرة للمقاومة يحبط بها مساعيها للدفاع عن الشعب الفلسطيني .

تبرير العدوان

من جانبه أوضح المحلل السياسي مصطفى الصواف أن من حق المقاومة امتلاك كل الادوات لمواجهة الاحتلال، وأن خبر اسقاط الطائرة 12على بعد الف قدم خبر صهيوني مضيفا " لو افترضنا أن هذا الامر صحيح فهو شيء يسر ويبعث على الامل بان هناك امكانية لهزيمة الاحتلال".

وأشار الى ان الاحتلال الصهيوني قد يتخذ من اسقاط هذه الطائرة وسيلة لشن عدوان او تبرير أي عدوان قادم مشيرا الى ان كل اعتداءات الاحتلال السابقة كانت بهدف تدمير البنية التحية للمقاومة التي تزاد قوة وصلابة.

وأضاف :"هذه الطائرة اربكت حسابات العدو وهذا تطور نوعي والاحتلال يحسب له الف حساب".

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