انضمام بندرعباس وسنندج الى شبكة المدن المبدعة باليونسكو

وقال جمالي نجاد اليوم الخميس لمراسل ارنا انه بحسب اعلان اللجنة الوطنية لليونسكو في ايران انه تم انتخاب مدينة بندرعباس (جنوب ايران) كمدينة مبدعة في مجال الصناعات اليدوية ومدينة سنندج (غرب ايران) في مجال الموسيقى.

واضاف انه تم تأسيس شبكة المدن المبدعة التابعة لليونسكو في عام 2004 بهدف تنمية التعاون بين المدن التي تتميز في بعض المجالات.

وتقوم الشبكة بتغطية المدن الناشطة في سبعة مجالات وهي الصناعات اليدوية والفنون المحلية والفنون متعددة الوسائط والتصميم والاغذية والادب والموسيقى.

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