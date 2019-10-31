٣١‏/١٠‏/٢٠١٩ ٨:٢٩ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83536913
٠ Persons

سمات

انضمام بندرعباس وسنندج الى شبكة المدن المبدعة باليونسكو

انضمام بندرعباس وسنندج الى شبكة المدن المبدعة باليونسكو

طهران / 31 تشرين الاول / اكتوبر / ارنا – اعلن مساعد وزير الداخلية لشؤون الاعمار والتنمية الحضرية ورئيس منظمة البلديات " مهدي جمالي نجاد" عن انضمام مدينتي بندرعباس(جنوب) وسنندج(غرب) الى شبكة المدن المبدعة في منظمة اليونسكو.

وقال جمالي نجاد اليوم الخميس لمراسل ارنا انه بحسب اعلان اللجنة الوطنية لليونسكو في ايران انه تم انتخاب مدينة بندرعباس (جنوب ايران) كمدينة مبدعة في مجال الصناعات اليدوية ومدينة سنندج (غرب ايران) في مجال الموسيقى.

واضاف انه تم تأسيس شبكة المدن المبدعة التابعة لليونسكو في عام 2004 بهدف تنمية التعاون بين المدن التي تتميز في بعض المجالات.

وتقوم الشبكة بتغطية المدن الناشطة في سبعة مجالات وهي الصناعات اليدوية والفنون المحلية والفنون متعددة الوسائط والتصميم والاغذية والادب والموسيقى.

انتهى**م م**1049

تعليقك

You are replying to: .
3 + 6 =