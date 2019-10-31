اختيار إيران نائباً لرئيس غرفة التجارة الدولية لطريق الحرير

واضاف شافعي الذي کان یتحدث في اجتماع لتجار القطاع الخاص بمدينة مشهد ان الاجتماع الاول لغرفة طریق الحریر سیکون في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم في الصين بمشاركة جميع الاعضاء .

واعتبر شافعي انضمام ايران لاتحاد اوراسيا ارضية مناسبة لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين ايران مع دول اسيا الوسطى مؤكدا على ضرورة دعم البنى التحتية لتنمية صادرات البلاد الى تلك الدول.

واوضح ان غرفة التجارة الدولية لطريق الحرير تضم في عضويتها غرف تجارة 67 دولة من مختلف دول العالم مشيرا الى انتخاب ايران نائبا لرئيس هذه المنظمة الدولية.

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