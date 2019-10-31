سباهان اصفهان في الصدارة موقتا بالدوري الايراني

وتعادل سباهان اصفهان مع مضيفه بارس جنوبي جم بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت بينهما الخميس في اطار المرحلة التاسعة للدوري ليرتفع رصيده الى 19 نقطة ويواصل الصدارة موقتا بانتظار مباراة الجمعة في تبريز بين تراكتور سازي واستقلال طهران اذ ان فوز تراكتور سيضعه في الصدارة.

وفي مباراة اخرى اهدر فريق برسبوليس فرصة الفوز على فريق ماشين سازي تبريز في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس على استاد "آزادي" الرياضي بطهران.

وانتهت المباراة بين الفريقين بدون اهداف بعد ان اهدر مهاجم برسبوليس علي عليبور ركلة جزاء في الدقيقة 88 كان من الممكن ترجمتها الى هدف الا انه اراد ان يسدد بطريقة فنية في وسط المرمى الا ان الحارس كان لها بالمرصاد ولم ينخدع بالقفز يمينا او شمالا.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد برسبوليس الى 16 نقطة محتفظا بالمركز الرابع.

ويتصدر سباهان الدوري موقتا برصيد 19 نقطة يليه تراكتور برصيد 17 نقطة ومن ثم شهر خودرو مشهد بنفس الرصيد وبرسبوليس رابعا برصيد 16 نقطة.

انتهى ** 2342