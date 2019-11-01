الوطني الكردستاني العراقي: عبد المهدي لا يتحمل المسؤولية وحده وقد استلم تركة ثقيلة

وقال أنور في حديث صحفي، ان "الأزمة الحالية تتحملها الحكومات المحلية والمركزية المتعاقبة، وان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لا يتحمل هذه المسؤولية وحده بل تتحملها تلك الحكومات".

وأضاف، ان "المرحلة السابقة شهدت أخطاء بسبب المحاصصة والحزبية في قضية تعيين الوزراء والمدراء العامين، وان الاتحاد الوطني الكردستاني يقف مع عبد المهدي في هذه المرحلة ويدعو الى حوار فوري مع الشخصيات السياسية للخروج منها".

وكان النائب عن تحالف الفتح في البرلمان العراقي حنين القدو، قال أمس الخميس، ان "تحالف سائرون غير راغب بدعم عبد المهدي وبقائه في المنصب ويعمل في الوقت الحالي على إقالته، وان ما يجري في الوقت الحالي هو تراكم لازمات سابقة دفعت الشارع للغضب من الحكومة الحالية".

ولفت الى ان "الكتل السياسية لم تتفق على إي مرشح حتى الآن لتولي منصب رئاسة الوزراء بدلا عن عبد المهدي، وان استقالة عبد المهدي دون بديل سيعقد المشهد السياسي بشكل كبير".

فيما أعلن النائب العراقي عن تحالف سائرون، حسن الجحيشي ، عن توقيع 100 نائب على طلب استجواب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مؤكدا أن تحالفه سيشرع بالاستجواب خلال الأيام المقبلة".

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