٠١‏/١١‏/٢٠١٩ ٦:٤٦ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83537272
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مسؤول: ايران تحظى بجهوزية جيدة في مجال الدفاع المدني

مسؤول: ايران تحظى بجهوزية جيدة في مجال الدفاع المدني

اردبيل / 1 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- اكد مساعد رئيس منظمة الدفاع المدني الايراني العميد محمد علي مطيعي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تحظى بجهوزية جيدة من الناحية العسكرية وكذلك في مجال الدفاع المدني.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين الخميس على هامش اجتماع مجلس الدفاع المدني في محافظة اردبيل شمال غرب ايران قال مطيعي، انه وفي ضوء ارتفاع مستوى تهديدات الاعداء بزعامة اميركا وكذلك الدول الرجعية في المنطقة فقد تم تعميم قرارات رئاسة الجمهورية لجميع دوائر الدولة فيما يتعلق بضرورة الجهوزية اللازمة.

واكد بان ايران تتمتع بقدرات عالية في المجال العسكري واضاف، انه وفي المجالات الحكومية التي لا تتوفر لديها امكانية المواجهة العسكرية المباشرة فانها تقوم باتخاذ الاحتياطات الامنية اللازمة والجهوزية المطلوبة.

وصرح بان الموضوع الاساس للدفاع المدني في البلاد مركّز على مواجهة الاعمال الارهابية واضاف، انه يتم في هذا الاطار اجراء التمارين والمناورات المستمرة وغالبا من دون اعلان مسبق في المراكز الحساسة والحيوية في البلاد.

انتهى ** 2342

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