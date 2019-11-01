السفير الالماني يامل بتطوير العلاقات بين طهران وبرلين

وفي كلمته التي القاها الخميس خلال بدء مراسم الاسبوع الثقافي الالماني في شيراز جنوب ايران، اعرب السفير برشتولد عن امله بتطوير العلاقات بين البلدين وان يعبرا بسلام من المراحل الصعبة.

يتبع ** 2342