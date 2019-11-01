٠١‏/١١‏/٢٠١٩ ٨:٠١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83537281
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السفير الالماني يامل بتطوير العلاقات بين طهران وبرلين

السفير الالماني يامل بتطوير العلاقات بين طهران وبرلين

شيراز / 1 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- اعرب السفير الالماني في طهران ميشائيل كلور برشتولد عن امله بتطوير العلاقات بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية.

وفي كلمته التي القاها الخميس خلال بدء مراسم الاسبوع الثقافي الالماني في شيراز جنوب ايران، اعرب السفير برشتولد عن امله بتطوير العلاقات بين البلدين وان يعبرا بسلام من المراحل الصعبة.

يتبع ** 2342

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