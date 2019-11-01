السفير الالماني يامل بتطوير العلاقات بين طهران وبرلين

وفي كلمته التي القاها الخميس خلال بدء مراسم الاسبوع الثقافي الالماني في شيراز جنوب ايران، اعرب السفير برشتولد عن امله بتطوير العلاقات بين البلدين وان يعبرا بسلام من المراحل الصعبة.
يتبع ** 2342
شيراز / 1 تشرين الثاني / نوفمبر /ارنا- اعرب السفير الالماني في طهران ميشائيل كلور برشتولد عن امله بتطوير العلاقات بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية.
وفي كلمته التي القاها الخميس خلال بدء مراسم الاسبوع الثقافي الالماني في شيراز جنوب ايران، اعرب السفير برشتولد عن امله بتطوير العلاقات بين البلدين وان يعبرا بسلام من المراحل الصعبة.
يتبع ** 2342
تعليقك