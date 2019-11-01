خطيب صلاة الجمعة في طهران يدعو الشعبين العراقي واللبناني الحذر من مؤامرات الأعداء

وفي خطبته الثانية لصلاة الجمعة في طهران، أشار موحدي كرماني الى تصريحات سماحة قائد الثورة الإسلامية التي خاطب خلالها شعبي العراق ولبنان؛ قائلا ان سيادة العدالة وازالة المشكلات المعيشية تشكل مطالب الشعب العراقي وان المرجعية الدينية العليا في العراق قد ألزمت الحكومة باجراء التعديلات اللازمة والاصغاء الى الاحتجاجات.

وأشار الى تحركات أعداء العراق لا سيما في بعض المدن خاصة البصرة والعمارة الرامية الى النيل من الاحتجاجات وممارسة العنف واستهداف الأبرياء العزل.

يتبع..أ م د

