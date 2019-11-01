الاحتلال الصهيوني يمنع نائب ألماني من دخول غزة

ووصل النائب الى قطاع غزة مساء الخميس الا ان سلطات الاحتلال منعته من اجتياز معبر بيت حانون شمال القطاع.

من جهته قال النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن ‏الاحتلال الصهيوني يواصل سياسته منع الوفود البرلمانية الدولية من زيارة غزة، ضمن استمرار حصار غزة المستمر للعام الثالث عشر على التوالي.

وأشار الخضري إلى أن الاحتلال يواصل عزل غزة عن العالم، وإخفاء حقيقة الوضع الإنساني المتدهور، والتأثير بمنع المساعدات الدولية للمشاريع الحيوية.

وشدد على مساعي الاحتلال لتغيب دور البرلمانين الدوليين في دعم القضية الفلسطينية، ومناصرة الشعب الذي يتعرض للاعتداءات الصهيونية.

وأشار إلى أن منع الوفود البرلمانية والمتضامنين الأجانب من زيارة المؤسسات الإنسانية في غرة، ليست المرة الأولى، وهو ما يؤكد انتهاكات الاحتلال وعقابه للفلسطينيين والتنكر لكل مبادئ حقوق الإنسان، واستهداف المدنيين المحميين بالحقوق الدولية.

وقال الخضري " منع الوفود محاولة لإبقاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة على حالها، وعدم إتاحة الفرصة أمام أي إمكانية لتوفير حلول من المجتمع الدولي لتخفيف آثار الحصار، وتجاوز الأزمة الإنسانية الخطيرة".

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