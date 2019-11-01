جهانغيري: أميركا ضربت بجمیع الالتزامات الدولية عرض الحائط عبر انسحابها من الاتفاق النووي

ولدى لقائه الرئيس التنفيذى لحكومة الوحدة الأفغانية عبد الله عبد الله مساء اليوم الجمعة على هامش زيارته الى أوزبكستان نوه جهانغيري بنجاح الانتخابات الرئاسية الافغانية وصرح، ان هذه الانتخابات تعد خطوة هامة نحو تحقيق سيادة الشعب في افغانستان؛ معربا عن أمله في تسوية جميع القضايا العالقة وعودة الأمن الى دولة أفغانستان الصديقة والجارة من خلال التدابير التي يتخذها كبار المسؤولين وصناع القرار في هذا البلد؛ مؤكدا مواصلة الجمهورية الإسلامية دعمها للحكومة المنتخبة الجديدة من قبل الشعب الأفغاني.

وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية أهمية حضور الحكومة الأفغانية واضطلاعها بدور مصيري في عملية السلام بهذا البلد بوصفها الجهة الرسمية والمختارة في أفغانستان.

يتبع..أ م د

